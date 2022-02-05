Замглавы МИД РФ обсудил с президентом ЦАР перспективы двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обсудили в субботу в Аддис-Абебе на полях 35-й Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза развитие двустороннего сотрудничества, в том числе расширение связей в области торговли, экономики и инвестиций.

"В ходе беседы, в которой также приняла участие министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон, были обсуждены перспективные направления дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и ЦАР, включая расширение партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и иных областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади добавили, что при этом была подтверждена нацеленность Москвы и Банги на укрепление координации в ООН и других многосторонних организациях.

"Затрагивались также вопросы, связанные с подготовкой второго саммита Россия - Африка, проведение которого запланировано на 2022 год", - добавили в диведомстве.