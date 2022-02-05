Полянский заявил, что Киев на фоне якобы планов РФ "о вторжении" обстреливает кварталы

ООН, 5 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание США на то, что украинская армия продолжает обстрелы жилых кварталов в Донбассе. Соответствующую запись дипломат разместил в субботу в Twitter.

"Пока Запад продолжает свою шумиху вокруг якобы возможных планов России напасть на Украину, украинская армия продолжает обстрелы жилых кварталов, убийства и увечья гражданских лиц, нагло нарушая минские договоренности. Где же реакция постпредства США при ООН?" - отметил дипломат.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.