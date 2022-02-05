Замглавы МИД России обсудил с президентом Конго инвестиционное сотрудничество

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо обсудили в субботу в Аддис-Абебе на полях 35-й Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза развитие торгово-экономического сотрудничества и подготовку к саммиту Россия - Африка.

"В ходе обстоятельной беседы был проведен обмен мнениями относительно перспективных направлений дальнейшего развития традиционно дружественных российско-конголезских связей с упором на продвижение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, - говорится в сообщении МИД РФ. - При этом был подтвержден настрой Москвы и Браззавиля на углубление политического диалога и наращивание взаимодействия в ООН и на других международных площадках".

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в этом контексте были обсуждены актуальные темы африканской повестки дня с упором на поиск путей урегулирования конфликтов и стабилизацию обстановки в ряде государств Афросоюза.

Особое внимание стороны уделили "задаче должной подготовки и проведению второй российско-африканской встречи на высшем уровне в 2022 году".