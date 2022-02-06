Замглавы МИД РФ обсудил с премьером Эфиопии подготовку к саммиту Россия - Африка

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился в Аддис-Абебе с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, стороны обсудили подготовку ко второму саммиту Россия - Африка, который состоится в текущем году.

"Состоялся доверительный обмен мнениями по актуальной международной проблематике, включая представляющую взаимный интерес повестку проходящей в эти дни в Аддис-Абебе 35-й Ассамблеи глав государств и правительств Афросоюза. В этом контексте констатирована нацеленность Москвы и Аддис-Абебы на укрепление внешнеполитической координации в ООН и других многосторонних организациях. Были также рассмотрены практические аспекты, связанные с подготовкой второй российско-африканской встречи на высшем уровне в 2022 году", - говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

Кроме этого, собеседники рассмотрели комплекс вопросов дальнейшего развития российско-эфиопских отношений "с акцентом на наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях". "При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная и последовательная позиция в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Федеративной Демократической Республики Эфиопии", - подчеркнули на Смоленской площади.

Как ранее заявил ТАСС Богданов, время и место проведения второго саммита Россия - Африка окончательно не определено, есть вероятность, что встреча пройдет в видеоформате.