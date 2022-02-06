Полянский назвал пропагандой сообщения о готовности к вторжению на Украину "на 70%"

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Сообщения в прессе о том, что Россия якобы на "70%" готова к вторжению на Украину, стали еще одним "шедевром американской пропагандистской войны". Об этом написал в воскресенье первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

"Еще один шедевр пропагандистской войны США. Неназванные представители администрации, нераскрытые источники, никаких доказательств. А как мы все видели, если ты открыто ставишь под сомнение такие фейки, то и ответа не получишь, и будешь заклеймен российским шпионом", - заявил дипломат.

В субботу и воскресенье СМИ США выдали серию публикаций о том, как администрация Джо Байдена оценивает вероятность и исход гипотетического российского вторжения на Украину. Как утверждается, соответствующая информация была представлена в серии закрытых брифингов в Конгрессе на завершающейся неделе. Неназванные источники поделились основными положениями этих брифингов с рядом американских СМИ. Среди данных этих неназванных источников - утверждения, что Киев падет за 72 часа, что в войне погибнут до 50 тыс. украинских мирных жителей, а миллионы украинцев станут беженцами, что Россия якобы держит у границ 70% сил, необходимых для начала "вторжения", но в то же время "готова вторгнуться в любой момент". Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в серии интервью в воскресенье не стал комментировать данные публикации. Какими-либо доказательствами они не подкреплены.

На минувшей неделе попытки американских журналистов ставить под сомнения бездоказательные заявления представителей администрации Байдена встретили резкий отпор. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил корреспонденту агентства Associated Press Мэтту Ли, что "если вы ставите под сомнение доверие к правительству США, к британскому правительству, к другим правительствам и желаете найти утешение в информации, которую распространяет российская сторона, то пожалуйста". Кроме того, сотрудница Национального общественного радио Аиша Раско на брифинге в Белом доме в четверг попросила Псаки прояснить обстоятельства гибели мирных жителей при проведении США операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Псаки в ответ уравняла проявление сомнений в заявлениях властей США с доверием к пропаганде террористов.