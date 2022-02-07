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Посол РФ в Пхеньяне и замглавы МИД КНДР обсудили международную ситуацию

Стороны отметили настрой на уплотнение дипломатических контактов

ТАСС, 7 февраля. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора и заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль провели встречу, на которой обсудили вопросы международной повестки дня. Об этом в понедельник сообщило российское посольство на своей странице в Facebook.

"7 февраля по инициативе корейской стороны состоялась беседа посла России Александра Мацегоры с заместителем министра иностранных дел КНДР Им Чхон Илем. Стороны обменялись мнениями о складывающейся международной обстановке в контексте событий вокруг Украины и на Корейском полуострове", - говорится в сообщении российского диппредставительства.

На встрече была подтверждена "обоюдная заинтересованность в укреплении двустороннего взаимодействия, в том числе на международных площадках". Стороны отметили "настрой на уплотнение дипломатических контактов на уровне посольств и курирующих департаментов двух внешнеполитических ведомств".

В конце декабря 2021 года российские дипломаты сообщили, что двусторонние отношения между Россией и КНДР продолжили свое развитие даже в условиях пандемии коронавируса.

Теги
КНДРРоссияМацегора, Александр Иванович
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