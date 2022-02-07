Дат переговоров России и Японии по мирному договору пока нет

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Москва и Токио на постоянной основе поддерживают контакты по вопросу мирного договора, однако пока нет решений по поводу возможного общения лидеров и глав МИД Японии и России. Об этом заявили в понедельник в японском посольстве в Москве, отвечая на вопрос ТАСС о переговорах по вопросу подписания мирного договора между двумя странами.

"Между Японией и Россией по дипломатическим каналам на регулярной основе осуществляются контакты на различных уровнях. В то же время по поводу дат следующих встреч лидеров и министров иностранных дел двух стран на данный момент решений не принималось", - указали в диппредставительстве.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в понедельник на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов), заявил о намерении вести упорные консультации с Россией с целью заключения мирного договора на основе всех достигнутых ранее соглашений и выразил сожаление, что данный вопрос до сих пор не решен.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.