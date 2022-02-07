Хинштейн: вопрос ответственности Bloomberg за фейк мог бы встать при отсутствии объяснений

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вопрос об ответственности агентства Bloomberg в связи с ошибочной публикацией о "вторжении" России на Украину мог бы возникнуть в случае, если бы оно не признало ошибку и не удалило сообщение. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Фейк предусматривает заведомость при распространении недостоверной информации. Здесь же Bloomberg дезавуировал свое сообщение и объяснил это техническим сбоем. Если бы заявления не последовало, вопрос о привлечении к ответственности мог бы быть поставлен", - сказал парламентарий.

Ранее Bloomberg опубликовало заголовок "Россия вторглась на Украину", затем признало ошибку и удалило публикацию. В агентстве пояснили, что готовят "заголовки ко множеству сценариев", и заголовок о российском вторжении на Украину был опубликован случайно. Уточняется, что руководство агентства выясняет причину произошедшего.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Российская сторона неоднократно отвергала такие обвинения.

Закон об ответственности за распространение в интернете фейковых новостей в России вступил в силу 29 марта 2019 года. Документ, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей. Законом были введены штрафы за распространение фейковых новостей.