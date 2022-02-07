{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хинштейн: вопрос ответственности Bloomberg за фейк мог бы встать при отсутствии объяснений

Как отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, "фейк предусматривает заведомость при распространении недостоверной информации"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вопрос об ответственности агентства Bloomberg в связи с ошибочной публикацией о "вторжении" России на Украину мог бы возникнуть в случае, если бы оно не признало ошибку и не удалило сообщение. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Фейк предусматривает заведомость при распространении недостоверной информации. Здесь же Bloomberg дезавуировал свое сообщение и объяснил это техническим сбоем. Если бы заявления не последовало, вопрос о привлечении к ответственности мог бы быть поставлен", - сказал парламентарий.

Ранее Bloomberg опубликовало заголовок "Россия вторглась на Украину", затем признало ошибку и удалило публикацию. В агентстве пояснили, что готовят "заголовки ко множеству сценариев", и заголовок о российском вторжении на Украину был опубликован случайно. Уточняется, что руководство агентства выясняет причину произошедшего.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Российская сторона неоднократно отвергала такие обвинения.

Закон об ответственности за распространение в интернете фейковых новостей в России вступил в силу 29 марта 2019 года. Документ, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей. Законом были введены штрафы за распространение фейковых новостей.

Теги
СШАРоссияХинштейн, Александр Евсеевич
Замглавы фракции единороссов Кастюкевич стал координатором партии по молодежной политике
Решение принял президиум генсовета партии
Читать полностью