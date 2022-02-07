Замглавы фракции единороссов Кастюкевич стал координатором партии по молодежной политике

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Игорь Кастюкевич назначен координатором партии по молодежной политике. Данное решение принял президиум генсовета партии, сообщила пресс-служба единороссов в понедельник.

"Для меня назначение координатором "Единой России" по молодежной политике - честь и новый уровень ответственности. Благодарю коллег и лично секретаря генсовета партии Андрея Турчака за оказанное доверие. В планах - очень много работы", - отметил Кастюкевич.

В партии отметили, что в новом статусе Кастюкевич будет координировать деятельность "Молодой гвардии Единой России", вырабатывать предложения для президиума генсовета партии по реализации молодежных программ, повышению образовательного и профессионального уровня молодежи, в том числе в интернет-пространстве, а также оказывать содействие в защите прав и свобод граждан, заниматься совершенствованием молодежной политики.

В партии напомнили, что сейчас Кастюкевич также занимает должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике. Кроме того, он принимал непосредственное участие в создании молодежного направления "Молодежка ОНФ" в Общероссийском народном фронте.