В Мосгордуме рассмотрят законопроект об учреждении звания почетного работника ИТ и связи

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Законопроект об учреждении нового звания "Почетный работник информационных технологий и связи города Москвы" рассмотрят в столичном парламенте. Об этом сообщил ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В Мосгордуму внесены два документа, которые рассмотрим на ближайшем заседании столичного парламента. Первый предполагает учреждение нового звания "Почетный работник информационных технологий и связи города Москвы". В связи с тем, что в настоящее время информационные технологии используются во всех отраслях экономики и имеют огромное значение для социально-экономического развития нашего города, целесообразно предусмотреть и меры поощрения специалистов, работающих в этой сфере", - сказал Шапошников.

Он отметил, что учреждение нового почетного звания как раз и обеспечит признание заслуг работников IT-сферы за их достижения.

"Второй - о признании утратившей силу нормы Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях", касающейся возможности взимания платы с граждан за посещение ООПТ. Вопрос важный, поскольку речь идет об общей доступности природных ресурсов. Дело в том, что согласно федеральному законодательству, на сегодняшний день предусмотрена возможность введения платы с граждан за посещение ООПТ, если они не проживают в населенных пунктах, расположенных в ее границах. При этом за посещение ООПТ регионального значения замер оплаты устанавливается исполнительной властью региона", - сказал спикер.

Шапошников также отметил, что правительством Москвы установлено бесплатное посещение всех особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории столицы. "Однако может сложиться коллизия, когда на территории субъекта РФ, в зависимости от принадлежности, за посещение одних ООПТ будет взиматься плата, а других - нет. Во избежание такой ситуации, считаем важным законодательно отменить введение платы за посещение особо охраняемых природных территорий", - пояснил он.

Так, Мосгордума намерена направить соответствующую законодательной инициативу "О признании утратившим силу пункта 2 статьи 5 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" на рассмотрение Государственной думы РФ.