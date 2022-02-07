Постпред РФ в Вене: проект итогового документа по восстановлению иранской сделки сверстан

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что проект итогового документа по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе уже сверстан.

"Я думаю, что да. Нынешнюю стадию вполне можно назвать финальной. Проделан уже очень большой путь", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ", отвечая на вопрос, на какой стадии сейчас находятся переговоры по восстановлению СВПД.

"Сверстан проект итогового документа. Там есть несколько пунктов, требующих дополнительной проработки, но бумага уже лежит на столе. Она довольно объемная, более 20 страниц убористого текста. Это основа, на которой можно завершать переговоры в достаточно сжатые сроки", - указал Ульянов.

По словам постпреда РФ в Вене, это будет политический документ, в котором будут зафиксированы конкретные шаги по возвращению к первоначальной ядерной сделке. "Политическая часть и приложения. Документ затрагивает вопросы отмены санкций США, а также шаги в ядерной области, которые предстоит предпринять Ирану, и, наконец, порядок осуществления этих договоренностей", - рассказал он.

"После достижения окончательной договоренности начнется период подготовки к ее выполнению. Он может занять месяц-два. После этого наступит день, когда мы, наконец, увидим СВПД в действии в том виде, в котором он был согласован в 2015 году. Но это только приблизительная схема, над которой еще предстоит поработать", - подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос о том, потребует ли итоговый документ каких-то действий со стороны Совета Безопасности ООН, который в 2015 году принял специальную резолюцию в поддержку СВПД, Ульянов отметил, что вопрос новой резолюции СБ ООН пока не обсуждался. "Возможно, она не потребуется", - добавил он.

Необдуманные шаги

Ульянов предостерег стороны от необдуманных шагов, которые могут подорвать переговорный процесс по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Всегда есть вероятность того, что кто-то допустит непродуманные шаги, которые могут просто подорвать Венские переговоры. Полностью исключить такой возможности нельзя, - сказал он. - Но подобная ситуация говорила бы о крайней безответственности того, кто предпримет такие шаги. На нынешнем продвинутом этапе переговоров - весьма продвинутом этапе - совершенно недопустимо создавать излишнюю напряженность, ставить под угрозу достижение позитивного результата".

"Мы в пяти минутах от финиша. И нужно этот последний отрезок пройти достойно, достаточно быстро и эффективно", - добавил Ульянов.

Завершение переговоров

Россия стремится завершить переговоры по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе в феврале этого года. "В любом случае мы будем стремиться к тому, чтобы завершить переговоры как можно скорее, желательно в текущем месяце", - сказал он.

Ульянов отметил, что Москва выступает категорически против установления "искусственных крайних сроков" завершения переговоров, но считает, что их нельзя затягивать. "Что касается Российской Федерации, то мы категорически против установления искусственных крайних сроков. В то же время мы согласны с тем, что переговоры нельзя затягивать и что при желании их вполне можно завершить до конца текущего месяца. При наличии политической воли и готовности сторон проявить разумную гибкость это реально", - добавил он.

По словам постпреда РФ, причина, по которой западные партнеры так активно педалируют вопрос о сроках связан с тем, что "даже в условиях переговоров иранская сторона продолжает развитие своей ядерной программы, в том числе наиболее чувствительных ее аспектов". "Иранцы приостановили установку новых центрифуг, но продолжают производить уран с уровнем обогащения в 20% и 60%, что выходит далеко за рамки первоначального СВПД. Западные партнеры подают ситуацию так, что в результате нераспространенческая ценность СВПД утрачивается, и уже якобы близка к нулю. Поэтому, мол, важно завершить переговоры в самое ближайшее время", - продолжил Ульянов.

При этом он подчеркнул, что упомянутые дедлайны все время переносятся. "Вначале говорили о конце января, потом о начале и середине февраля, теперь речь идет о самом начале марта. Это якобы крайний срок, и дальше "ехать" некуда. Мы советуем иранцам относиться к этому серьезно, - отметил Ульянов. - Действительно на переговорах в связи с развитием чувствительных аспектов их ядерной программы ощущается определенная нервозность, а это значит, что в какой-то момент могут сдать нервы, и кто-то из участников может пойти на опрометчивые шаги. Не надо до этого доводить".

"Что касается увязки с мартовской сессией Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), то здесь, на мой взгляд, никакой связи нет. СВПД и повестка дня Совета управляющих в чем-то пересекаются, конечно, но прямой взаимозависимости я здесь не усматриваю", - указал постпред РФ.

О переговорах в Вене

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется в формате участников Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) и их отдельных консультаций с США без участия Ирана, который пока был не готов на прямые переговоры с американской стороной. Переговорщики уже договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу в феврале 2022 года.