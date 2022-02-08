В Тюменской области свои должности освободили замгубернатора и управделами правительства

ТЮМЕНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Заместитель губернатора Тюменской области Мария Рудзевич и управляющий делами правительства региона Виктор Кузнецов с 9 февраля освобождаются от занимаемых должностей. Об этом во вторник сообщили журналистам в информационном центре правительства Тюменской области.

"Заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич освобождена от занимаемой должности по собственному желанию с 9 февраля 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор. <...> В среду, 9 февраля, покидает свой пост в связи с увольнением по собственному желанию управляющий делами правительства Тюменской области Виктор Кузнецов. Соответствующее распоряжение о его увольнении подписал глава региона Александр Моор", - говорится в сообщении.

Мария Рудзевич 1 ноября 2017 года была назначена на должность директора департамента информатизации Тюменской области, 22 октября 2021 года ее назначили заместителем губернатора региона для координации проектов в сфере цифровой трансформации, дальнейшего развития и совершенствования региональных информационных систем и сервисов.