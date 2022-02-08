Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора во вторник обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в контексте переговоров в Вене.

"Обсуждено развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению полноценной реализации ядерной сделки. Министры высказались в пользу скорейшего реанимирования СВПД в его изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили на Смоленской площади, стороны также обменялись мнениями по итогам успешно прошедшего визита в Россию президента Ирана Эбрахима Раиси, выступив за дальнейшее расширение сотрудничества во всех областях "на основе договоренностей лидеров". "Затрагивалась также региональная проблематика", - добавили в дипведомстве.

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется в формате участников Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) и их отдельных консультаций с США без участия Ирана, который пока был не готов на прямые переговоры с американской стороной. Переговорщики уже договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу в феврале 2022 года.