Посольство России в Латвии раскритиковало приговор правозащитнику Александру Гапоненко

РИГА, 8 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Латвии во вторник подвергло критике решение суда приговорить местного общественного деятеля, правозащитника и антифашиста Александра Гапоненко к полутора годам тюремного заключения по трем политическим статьям.

"Сегодняшний приговор известному общественному деятелю, публицисту, правозащитнику и борцу с проявлениями неонацизма в Прибалтике [Александру] Гапоненко - это вердикт самой латвийской Фемиде, подтверждающий ее пристрастность и политизированность. Жаль, что латвийские власти, так пристально следящие за соблюдением прав человека и свободы слова в других странах, откровенно пренебрегают ими в своем собственном государстве", - указывает посольство РФ на своей странице в "Фейсбуке".

Гапоненко заявил, что чувствует себя жертвой войны, которую развязали против русских и России.

"Видземский суд города Риги признал меня сегодня, 8 февраля, виновным в совершении попытки государственного переворота, действиях в пользу иностранных государств и в разжигании этнической розни. За все про все назначили наказание - полтора года тюремного заключения условно плюс два года под наблюдением службы пробации. Это краткое решение суда, обоснование будет через месяц", - написал он на своей странице в Facebook.

"Чувствую себя первой в Латвии жертвой Третьей мировой войны, которую развязали Лондон и Вашингтон против русских и России. Принесли, так сказать, в жертву на алтарь Отечества", - указал он.

Суд Видземского предместья Риги ранее во вторник признал Гапоненко виновным по трем статьям Уголовного закона и приговорил его к году и шести месяцам тюремного заключения условно и двум годам пробационного надзора, сообщила корреспонденту ТАСС его адвокат Имма Янсоне. По ее словам, Гапоненко не признает себя виновным, и это решение суда первой инстанции будет обжаловано. Прокуратура ранее выдвинула Гапоненко обвинения по трем статьям Уголовного закона Латвии - по части 2 статьи 78 ("Разжигание национальной, этнической или расовой вражды"), по части 1 статьи 80 ("Деятельность, направленная против государственной независимости Латвии, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти и устройства не предусмотренным конституцией способом") и части 1 статьи 81 ("Помощь иностранному государству в его деятельности, направленной против Латвии").

Преследование Гапоненко связано с его публицистической деятельностью. В частности, к уголовной ответственности он был привлечен за положительную рецензию на фильм "Волынь" об истреблении польских деревень украинскими националистами и политический памфлет "Третья мировая война - взгляд из пурвциемской многоэтажки". Этот материал был написан Гапоненко как ответ на вышедший в 2016 году фильм Би-би-си под названием "Третья мировая война: внутри командного пункта" (World War Three: Inside the War Room) о возможности ядерной войны между РФ и НАТО из-за потенциальной эскалации ситуации в Латвии.

В декабре 2020 года суд в Латвии также вынес приговор Гапоненко по другому уголовному делу о разжигании межнациональной розни, присудив ему один год тюрьмы условно и два года надзора полиции. Сам правозащитник связывал свое уголовное преследование с активной деятельностью против реформы по переводу школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, а также публикациями в социальных сетях.