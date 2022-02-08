"Единая Россия" готова к сотрудничеству с Южной Осетией после президентских выборов

ЦХИНВАЛ, 8 февраля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" готова к продолжению сотрудничества с руководством Южной Осетии после выборов президента республики, которые состоятся 10 апреля, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак во вторник в ходе рабочей поездки в Южную Осетию.

В рамках поездки в закавказскую республику Турчак принял участие в VIII съезде партии "Единая Осетия", где кандидатом на выборы президента был выдвинут действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"Важно, чтобы на выборах победили не просто чьи-то личные амбиции, а здравый смысл и подлинная забота о настоящем и будущем региона. Со своей стороны хочу заверить всех жителей Южной Осетии, что "Единая Россия", вся наша страна готова к новому этапу совместной работы. Мы рассчитываем на мудрость вашего народа и на продолжение столь необходимого сегодня сотрудничества с нашими нынешними надежными партнерами в Южной Осетии", - сказал Турчак, подчеркнув, что предстоящие президентские выборы в республике имеют огромное значение для будущего всего народа Южной Осетии.

Он также напомнил о событиях в августе 2008 года, когда Россия пришла на помощь Южной Осетии при отражении нападения грузинской армии. "Мы смогли в кратчайший срок принудить агрессоров к миру и создать надежные условия для его укрепления. Именно тогда фракция "Единой России" в Госдуме поддержала решение о признании независимости Южной Осетии и заключение базового договора между нашими государствами", - отметил секретарь генсовета партии.

Ранее сообщалось, что во вторник Турчак и председатель партии "Единая Осетия" Алан Тадтаев подписали межпартийное соглашение о сотрудничестве.

Бибилов был избран на пост президента Южной Осетии в апреле 2017 года. С июня 2014 года занимал должность председателя парламента республики.