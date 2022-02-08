Посол РФ в ФРГ: в Германии все чаще говорят о необходимости отмены санкций против РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. О необходимости отмены санкций против России все чаще говорят в ФРГ, приходит понимание того, что они крайне неэффективны. Об этом заявил во вторник посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Здесь [в Германии] все чаще пробивает себе дорогу понимание того, что введение санкций против России - оно не только неэффективно, но и контрпродуктивно, <...> именно поэтому все чаще слышатся голоса о том, что санкции надо бы отменить, и санкции совершенно ничего не дают, и с Россией надо поддерживать доброжелательный, конструктивный экономический диалог и никак не иначе. Это слышно и в публичном пространстве, в том числе от региональных лидеров из восточных земель, да и не только, конечно, прежде всего, из деловых кругов", - сказал он.

Нечаев отметил, что Россия приспособилась к санкционному режиму и вполне способна, занимаясь импортозамещением, решить неотложные вопросы собственными силами.

"Санкции ударили, собственно, по самой Германии, потому что <...> немцы были у нас на первом месте в качестве торгово-экономических партнеров до того, как были введены санкции, наши соответствующие ответные меры. Перефразирую известную немецкую фразу: "Был выстрел себе в ногу", - добавил посол РФ в Германии.