Посол РФ в Берлине заявил, что Россия не собирается опускать новый железный занавес

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия открыта для равноправного сотрудничества со всеми странами и не собирается опускать новый железный занавес. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью телеканалу "Россия - 24".

"Мы никаких занавесов опускать не собираемся, - сказал он. - Мы открыты для равноправного, конструктивного сотрудничества абсолютно со всеми странами, которые не отталкивают нас, не говорят с нами свысока, не требуют от нас неприемлемых пониманий реальности, которые мы не можем принять в силу нашей истории и убеждений".

"У нас со многими странами Европы наработан огромный потенциал связей, и было бы совершенно недальновидно как-то его разрушать, особенно это касается Германии, с которой у нас очень тесные, разносторонние связи в самых разных областях", - отметил посол.

Дипломат также подчеркнул, что эпоха холодной войны ушла безвозвратно.