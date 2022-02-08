Минобороны РФ: лидеры боевиков планируют диверсии в четырех провинциях в Сирии

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Лидеры бандподполья планируют диверсии против государственных служащих и объектов в сирийских провинциях Хомс, Дамаск, Дераа и Эс-Сувейда. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"По имеющейся информации, лидеры бандподполья планируют проведение диверсий против государственных служащих и объектов на территории провинций Хомс, Дамаск, Дераа и Эс-Сувейда", - сказал Журавлев.

Он подчеркнул, что российский Центр примирения продолжает работу, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

Деятельность США

Деятельность вооруженных сил США продолжает оказывать негативное влияние на обстановку в Сирии, в подконтрольных проамериканским органам власти районах Заевфратья в результате терактов за последние три дня погибли 18 человек, сообщил Журавлев.

"Деятельность вооруженных сил США, незаконно присутствующих на территории Сирийской Арабской Республики, продолжает оказывать негативное влияние на обстановку в стране. В подконтрольных проамериканским органам власти районах Заевфратья ситуация в сфере безопасности остается критической", - сказал контр-адмирал.

Он уточнил, что "только за последние трое суток в регионе совершено 10 террористических актов и диверсий, в результате которых погибли 18 и ранены 25 человек".

Кроме того, он сообщил, что в результате снайперских обстрелов, произведенных террористами по позициям правительственных сил в районе Эль-Фататуат и в районе Кульджок, ранены двое сирийских военнослужащих.

Сотни радикалов, освобожденных из заключения и поступивших в подконтрольные США формирования в Сирии, переброшены в Эт-Танф, сообщил Журавлев.

"Соединенные Штаты и Великобритания продолжают реализацию программы так называемой амнистии для участников террористических группировок. Сотни последователей радикальных течений освобождены из мест заключения и приняты в ряды подконтрольных США вооруженных формирований. Часть из них, по имеющимся данным, переброшена на территорию зоны Эт-Танф", - сказал он.

Он подчеркнул, что подобные действия провоцируют рост террористической угрозы.

В сирийском пограничном городе Эт-Танф расположена военная база США и западной коалиции.