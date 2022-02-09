Численный состав посольства России в Лондоне не восстановился после высылки дипломатов

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Численный состав сотрудников посольства России в Великобритании не восстановился с момента высылки дипломатов в 2018 году. Об этом посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин рассказал корреспонденту ТАСС в преддверии Дня дипломата, который отмечается 10 февраля.

"Нет, она сохраняется, у нас по-прежнему идут тяжелые визовые обмены", - сказал дипломат в ответ на вопрос о том, сохраняется ли проблема с выдачей виз дипсоставу. "Такого обмена давно уже не было, около полугода. Но надеюсь, что он состоится и новая партия сотрудников сможет заехать. У нас паритет в этой части", - отметил Келин.

"У нас сейчас работает около 30 дипломатов, все последние годы это число не менялось. До высылки их было более 50. И у нас, и у британцев. В этих параметрах мы остаемся", - сообщил дипломат.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, позднее Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. После этого Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.