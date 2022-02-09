Рябков: дипломаты США уезжают из РФ в соответствии с ответными требованиями Москвы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Американские дипломаты уезжают из России в соответствии с ответными требованиями Москвы, сокращение посольств продолжается по вине Вашингтона. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Американская сторона следует нашим предписаниям. К сожалению, процесс сокращения персонала с обеих сторон продолжается. Это не наш выбор, но люди из американского посольства уезжают в соответствии с теми требованиями, которые мы выдвинули", - сказал он.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что только 184 работника останутся в посольстве РФ в Вашингтоне после того, как очередная группа сотрудников к 30 января покинула страну из-за ограничения американской стороной сроков командировок представителей российской дипмиссии тремя годами.

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая 2021 года уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам также значительно замедлилась. С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе: его штат был укомплектован 120 сотрудниками. В МИД РФ при этом указывали, что никто не препятствует американскому посольству заполнить квоту в 455 дипломатов за счет сотрудников из США.