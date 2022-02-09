По делам о беспорядках в Белоруссии в 2020 году проходят менее 10 россиян

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Менее 10 граждан России фигурируют в делах об организации или участии в массовых беспорядках в Белоруссии в 2020 году. Об этом сообщил в среду посол РФ в Минске Борис Грызлов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Если говорить о тех гражданах, которые обвинялись или еще обвиняются, потому что суда еще не было, в политических статьях, то есть в организации массовых беспорядков или участии в массовых беспорядках, то это менее 10 человек", - сказал он.

При этом он отметил, что в различных формах заключения либо по приговору суда, либо в следственном изоляторе находятся 455 россиян, из них 346 находятся именно в местах заключения, 109 - в следственных изоляторах. "Большая часть заключенных - это заключенные, приговоренные по различных уголовным статьям: от кражи до убийства. Порядка четверти от этой цифры - это осужденные за незаконный оборот наркотиков", - уточнил Грызлов.

"Не надо считать, что эта цифра соответствует тем заключенным, которые обвинялись в политических делах. Это совершенно не так", - подчеркнул он.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с силовиками.