Захарова: РФ призывала страны Запада к диалогу по безопасности на протяжении многих лет

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия призывала Запад к диалогу по безопасности все это время, непонятно, почему теперь некоторые европейские государства выступают с тем же призывом к российской стороне. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Наверное, в этом мире искривленных зеркал и соответствующих отображений реальности, которые реальностью не являются, и появляются такие заявления о том, что нас европейские страны призывают к предметному диалогу по проблемам безопасности. На самом деле этот вопрос уже в нынешней фазе поставила наша страна. Теперь нас призывают к тому, чем мы пытаемся заниматься с западными партнерами вот на этой стадии уже не первый месяц", - сказала она.

"А разве выступления президента РФ Владимира Путина на Генеральной Ассамблее ООН, когда он лично приезжал в Нью-Йорк для участия в юбилейных сессиях, его выступление на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года, многочисленные заявления министра иностранных дел нашей страны, министерства обороны, конференции научно-практические, которые проводило наше министерство обороны, например, по проблематике ПРО, разве это все не являлось приглашением к практическому обсуждению вопросов безопасности?", - добавила Захарова

При этом дипломат указала, что Россия на протяжении многих лет пыталась выстроить с Западом конструктивный диалог в сфере безопасности. "Я упомянула в качестве, наверное, такой самой яркой стартовой точки 2007 год, сейчас - 2022, сколько лет мы и намекали, и говорили прямо. Сейчас мы, действительно, уже приступили к прикладной стороне, направляя уже в письменном виде конкретный перечень вопросов, по которым мы хотим получить предельно конкретные письменные же ответы", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.