Постпред РФ: Запад идет на уловки, чтобы показать свой "успех" в деэскалации напряженности

ООН, 9 февраля. /ТАСС/. Сообщения Financial Times о договоренностях лидеров России и Франции по ситуации вокруг Украины стали уловкой со стороны Запада, чтобы показать свой "успех" в деэскалации им же созданной напряженности. Такое мнение высказал во вторник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

"Нашим западным коллегам просто нужно что-то, чтобы проиллюстрировать их "успех" в деэскалации напряженности, которую они сами и создали. Запланированный вывод войск из Белоруссии после совместных учений, который случился бы в любом случае, теперь будет представлен как "уступка" со стороны России. Вместо того, чтобы заниматься такими уловками, Западу следует подумать, как заставить Украину выполнять минские соглашения и что делать с долгосрочной системой безопасности в Европе, чтобы устранить ущерб от безостановочной экспансии НАТО и дальнейших планов на этом направлении", - указал он, комментируя публикации в западных СМИ о неких "договоренностях" и "уступках", которых французскому президенту Эмманюэлю Макрону якобы удалось добиться на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве в понедельник.

Ранее Financial Times сообщила о якобы заключенной сделке Путина и Макрона по снижению напряженности вокруг Украины. Газета утверждала, что эти договоренности могут включать в себя обязательство Москвы вывести войска из Белоруссии после запланированных на 10-20 февраля учений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию.