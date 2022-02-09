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Главы МИД РФ и Греции обсудят на встрече в Москве двусторонние отношения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва ожидает реакции Афин на обращение России к ОБСЕ о безопасности

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Главы МИД России и Греции на предстоящей встрече в Москве планируют обсудить разные сферы двусторонних отношений, включая торговлю и туризм, а также обращение РФ о неделимости безопасности к странам ОБСЕ, членом которой является Греческая Республика. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"18 февраля в Москве пройдут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Греческой Республики [Никоса Дендиаса]. Среди приоритетных направлений - торгово-инвестиционная сфера, энергетика, транспорт, туризм, обеспечение эпидемиологической безопасности граждан двух стран, - сказала она. - Предстоит обстоятельный обмен мнениями по международной, региональной повестке дня с акцентом на российские предложения по тематике неделимости безопасности", - добавила Захарова. Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва ожидает реакции Афин на обращение России к ОБСЕ о безопасности.

Захарова отметила, что обсуждение двусторонних отношений пройдет в контексте прошлогодних договоренностей между главами РФ и Греции. Стороны также затронут ряд тем касаемо международной безопасности.

"Среди других тем, которым будет уделено внимание - кипрское урегулирование, ситуация в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке и Северной Африке, Балканах, Закавказье, а также различные аспекты взаимодействия в рамках многосторонних площадок", - заключила она.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГрецияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаДендиас, Никос
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