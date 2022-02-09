Захарова: Россия призывает власти Афганистана наращивать контртеррористические усилия

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Москва призывает афганские власти не ослаблять внимание к вопросам террористической угрозы и наращивать контртеррористические усилия. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем власти Афганистана не ослаблять внимание к вопросу террористической угрозы, наращивать контртеррористические усилия", - сказала она.

Дипломат отметила, что Россия разделяет обеспокоенность международного сообщества рисками активизации террористических группировок в Афганистане, распространения их влияния за пределы страны. "Знаете нашу экспертную позицию на этот счет", - добавила она.

В то же время, продолжила Захарова, Россия отмечает, что новые афганские власти демонстрируют нацеленность на противодействие террористической угрозе.

"Представители движения талибов (запрещено в РФ) неоднократно отмечали, что из Афганистана не будет исходить угроза для безопасности третьих стран. В настоящее время Кабул предпринимает активные шаги по борьбе с ИГИЛ (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), с другими террористическими группировками на территории Афганистана. Например, в прошедшем месяце талибы ликвидировали бывшего главаря афганской террористической ячейки ИГИЛ Аслама Фаруки, также был арестован ряд боевиков террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ), а 6 февраля на востоке страны талибам сдались по меньшей мере 50 игиловцев", - добавила она.