Захарова: слова постпреда Украины о "фальсификации" Россией членства в ООН абсурдны

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом заявления постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, который усомнился в том, что РФ может быть членом ООН.

"Заявления постпреда Украины при ООН. Много мы комментировали этого товарища, но то, что он заявлял за последние сутки, материал от 8 февраля, честно говоря, вообще ставит вопрос о его, простите, адекватности, наверное, про профпригодность тут уже тоже большие сомнения, но уже давно. В частности, постпред Украины при ООН дал обширное интервью, которое вышло под заголовком "Россия фальсифицирует свое членство в ООН и Совбезе?" (интервью опубликовано в украинском издании "Европейская правда" - прим. ТАСС). И дальше приводится некая историческая правовая база под вот эти размышления, - сказала она на брифинге. - Что якобы мы не прошли как страна какую-то процедуру, которую должны были пройти все новые члены, вступающие в ООН, что якобы нет никаких документов. В частности, постпред заявляет: "Могу лишь констатировать, что в глаза не видел решения о том, что кто-то в принципе голосовал за членство России или в Совбезе, или в Генассамблее ООН". И вот таких абсурднейших заявлений огромное количество".

Захарова напомнила, что РФ является продолжателем Советского Союза. Кроме того, дипломат привела три документа.

"Первый - решение Совета глав государств СНГ от 21 декабря 1991 года. Кстати говоря, на него он ссылается в своем интервью, но, правда, он не говорит о том, что государства Содружества поддержали Россию в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в СБ и других международных организациях", - сказала дипломат. Официальный представитель МИД РФ зачитала документ полностью, особо отметив, что он также есть и на украинском языке. "Подпись под этим документом стоит следующая: "за Украину Л. Кравчук". Я думаю, что эта фигура постпреду Украины знакома, как и знакомо отношение украинских официальных лиц к неисполнению своих обязательств. Мы только что говорили о Минских договоренностях. Один и тот же след, один и тот же почерк - сначала поставить свою подпись, а потом бегать и делать вид, что, во-первых, нигде ничего не читали, а во-вторых, ничего не слышали, а в-третьих, никаких обязательств за собой не ощущают", - добавила она.

Второй документ, отметила Захарова, нота от 26 декабря 1991 года, в которой Министерство иностранных дел России уведомило генерального секретаря ООН о том, что Россия в полной мере сохраняет ответственность за все права, обязанности и обязательства СССР в ООН.

"Третий документ - циркулярный документ от 13 января 1992 года, то есть спустя чуть меньше чем месяц, в котором МИД РФ уведомил глав диппредставительств в Москве о том, что РФ "продолжает осуществлять права и выполнять обязательства, вытекающие из международных договоров, заключенных СССР", - сказала она.