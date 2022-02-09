Захарова: США беспринципно продолжают курс на дискриминацию Кубы даже в условиях пандемии

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Администрации в Вашингтоне за редким исключением на протяжении десятилетий усиливали дискриминационную линию в отношении Гаваны, США не готовы встать на курс реализма даже в условиях пандемии и продолжают беспринципно "закручивать гайки" в антикубинской политике. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго 60 лет назад и на протяжении десятилетий "практически все администрации США" - за некоторым исключением в период президентства Барака Обамы - "со все нарастающим итогом продолжают одну и ту же дискриминационную линию" в отношении Кубы. "Причем делают это вопреки здравому смыслу, беспринципно, лицемерно, под прикрытием лозунгов о защите демократии и прав человека, подчинив все внутриполитической заряженности конъюнктуре, корыстным интересам своих политических ястребов, - указала она. - При этом никого в США не интересует, что бьет такая политика не по кубинскому руководству, а по простым кубинцам".

Как отметила дипломат, в политике США наблюдались определенные "наметки на какое-то здравомыслие", но они не реализовались даже в условиях пандемии. "И вроде бы ничего не мешает наконец встать на путь реализма, но нет, - продолжила она. - Вместо объединения усилий в борьбе с общим вызовом [пандемии коронавируса] американские власти просто наоборот все сделали - закрутили гайки, введя новые санкции против фармацевтической промышленности Кубы, той самой Кубы, которая помогает всем в регионе преодолевать последствия этой пандемии".

Захарова подчеркнула, что Куба демонстрирует "удивительную стойкость и мужество" в условиях торгово-экономического эмбарго и решительно движется "независимым курсом, преодолевая невзгоды и трудности". "[Куба] реформирует экономику, оптимизирует производство и управление, повышает эффективность госрегулирования, прибегает к фундаментальной и прикладной научно-исследовательской разработке, добиваясь мирового уровня в медицине и фармакологии, - отметила она. - При этом ведет активную политическую линию на международной арене, отстаивает свои интересы и находит возможности помогать другим, оставаясь символом борьбы с пережитками постколониального мироустройства".

"Эта 60-летняя история антикубинского эмбарго - это история самоотверженного подвига кубинского народа и ярчайшее выражение национального самосознания, гордости и достоинства, которые с честью пронесены через поколения. Мы отдаем должное величайшей силе духа кубинских друзей, - резюмировала она. - Мы желаем сил, терпения, успеха, здоровья, конечно, и нахождения возможностей для решения сложнейших задач и сложнейших проблем, которые жизнь перед нами всеми ставит".

О блокаде Кубы

США разорвали дипломатические связи с островным государством в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. 3 февраля 1962 года Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Борьба за его отмену входит в число приоритетов внешней политики Гаваны. По данным властей острова, совокупный ущерб от ограничений составил более $144 млрд.

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации.