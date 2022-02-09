МИД РФ: Япония пытается стереть из памяти мира преступления ее властей в годы войны

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Попытки Японии внести золотые и серебряные рудники на острове Садо в список объектов Всемирного культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вопреки протесту со стороны Южной Кореи говорит о том, что Токио пытается стереть из памяти человечества преступления, совершенные руководством страны в ходе Второй мировой войны. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Япония, судя по всему, предпринимает последовательные шаги, не только в отношении [Южной] Кореи, чтобы стереть из памяти всего человечества преступные деяния, которые совершали руководители этой страны в ходе Второй мировой войны, - сказала она. - Сложно представить вообще в принципе, как можно отрицать исторические факты, тем более когда речь идет о зверствах японских милитаристов в те годы, привлечении к принудительному, даже каторжному труду на золотых рудниках множества людей с территории, которую милитаристская Япония силой сделала своей колонией".

По словам Захаровой, МИД РФ обратил внимание на эти планы Японии и понимает реакцию южнокорейской стороны.

"Мы придерживаемся последовательной линии на деполитизацию ЮНЕСКО и Комитета всемирного наследия. Мы исходим из необходимости исключения из повестки дня организации политизированных и не входящих в ее мандат вопросов", - подчеркнула она.

1 февраля 2021 года правительство Японии официально предложило включить золотые и серебряные рудники на острове Садо в список объектов Всемирного культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), проигнорировав предыдущие возражения Сеула. Как сообщило ранее агентство Yonhap, решение компетентных органов ЮНЕСКО ожидается в мае следующего года.

Власти Японии добывали золото на рудниках на острове Садо с 17-го века. По данным агентства, по меньшей мере 1200 корейцев принудительно трудились на рудниках для производства материалов для военных нужд в ходе Второй мировой войны. Рудники были закрыты в 1946 году.