Делегация РФ раскритиковала инициативу Польши в ОБСЕ о новом диалоге по евробезопасности

ВЕНА, 9 февраля. /ТАСС/. Россию не устраивает предложение председательства Польши в ОБСЕ передать ключевые вопросы Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) на рассмотрение польской инициативы "Возобновленный диалог по европейской безопасности". С таким заявлением выступил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на 1000-м заседании ФСОБ ОБСЕ. Он является директивным автономным органом в рамках этой международной организации.

Председательство Польши в ОБСЕ представило во вторник собственную инициативу о запуске в ОБСЕ "Возобновленного диалога по европейской безопасности". Российская сторона уверена, что предлагаемый Польшей проект дублирует существующие переговорные форматы в ОБСЕ по темам военно-политической стабильности в Европе. Так, Гаврилов указал, что ФСОБ на протяжении многих лет справлялся с переговорами по контролю над вооружениями и мерам укрепления доверия и безопасности, а также наработал фундаментальные документы военно-политического инструментария ОБСЕ.

"Нас такая перспектива решительно на устраивает, и мы с недоумением следим за этими разрушительными "творческими порывами" ряда государств-участников и действующего председательства", - отметил руководитель делегации РФ на ФСОБ ОБСЕ.

Российский дипломат также обратил внимание на существующий формат "структурированного диалога" о нынешних и будущих рисках и вызовах безопасности в регионе ОБСЕ, который был запущен в 2016 году на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Гамбурге. "Имеющий самостоятельный мандат "структурированный диалог" не способен "дополнить" не обладающую никакими правовыми или политическими рамками польскую инициативу", - подчеркнул Гаврилов.

По словам руководителя делегации РФ, можно бесконечно "перезапускать" диалог о будущем европейской безопасности в ОБСЕ и "плодить" новые переговорные площадки, но важно уяснить: "чем больше форматов и участников, тем больше опасность скатиться в бесконечную прокрастинацию и забалтывание сути диалога". Российская сторона поэтому считает, что гораздо важнее воспользоваться имеющимися ресурсами и сконцентрироваться на восстановлении их роли в европейских делах.

Как резюмировал Гаврилов, российская делегация готова вести настойчивую работу по этим направлениям, к участию в которой приглашает всех коллег, заинтересованных в преодолении негативных тенденций последних лет. "Если же продолжать делать вид, что "все нормально", то в последующие тысячу заседаний ФСОБ рискует оказаться перед лицом кризисной ситуации. Этого нельзя допустить", - отметил он.