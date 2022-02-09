Захарова: Москва не увязывает последовательность визитов в РФ и Украину с позицией стран

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российская сторона не видит в последовательности визитов официальных лиц западных стран в Россию и Украину политических сигналов или выражения определенных позиций этих государств. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ответ на просьбу журналиста прокомментировать, не видит ли Москва в действиях президента Франции Эмманюэля Макрона попытки реально наладить с Россией диалог, поскольку он, в отличие от главы МИД ФРГ Анналены Бербок, сначала посетил Россию, а затем Украину, дипломат отметила, что "в таком контексте вопрос не стоит рассматривать".

"Хорошо, а до этого [госсекретарь США Энтони] Блинкен ездил в регион и в одну страну заезжал, а в другую - нет, зато встретился с нашим министром [иностранных дел Сергеем Лавровым] в Женеве. Вот третья конфигурация переговорного процесса. Нет, мы, конечно, не будем это рассматривать в таком русле, - указала дипломат. - Что касается позиции Франции и непосредственно президента Макрона о приверженности нормализации отношений с Россией, не нужно сомневаться, потому что, по крайней мере, устных заявлений было сделано предостаточно".

При этом Захарова отметила, что в Москве видят "очевидные попытки Елисейского дворца предпринять усилия, чтобы диалог России и Франции продолжался".

Путин и Макрон провели в понедельник многочасовые переговоры в Москве, на которых обсуждали в том числе ситуацию вокруг Украины. Затем президент Франции нанес визит в Киев. Он намерен по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским провести новый обмен мнениями с Путиным по телефону. А в понедельник ситуацию вокруг Украины рассмотрели на встрече в Вашингтоне президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц.