Захарова рекомендовала спросить Киев и Вашингтон о возможности появления THAAD на Украине

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала адресовать вопрос о возможности размещения на Украине американских противоракетных комплексов THAAD непосредственно Киеву и Вашингтону.

"Я считаю, что этот вопрос нужно в первую очередь адресовать упомянутым в сообщении странам - США и Украине. Пусть они дадут свои официальные версии происходящего, и тогда мы будем их комментировать", - сказала она в среду на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"А что касается начинки Украины вооружениями всех видов: от инструкторов, боевиков, поставок вооружений, экипировки, других видов техники - мы однозначно квалифицируем это именно как накачку оружием, которая дестабилизирует ситуацию и внутри Украины, не способствует урегулированию внутриукраинского кризиса, и создает напряжение на Европейском континенте", - заключила Захарова.

В понедельник дипломатический источник сообщил ТАСС, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD. Как заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, размещение на Украине этих комплексов стало бы еще одним шагом к дестабилизации обстановки.

THAAD - мобильный зенитный ракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на конечном участке траектории в течение последней минуты подлета к цели.