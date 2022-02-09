В МИД заявили, что Россия заинтересована в дальнейшем развитии дружеских отношений с КНДР

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россия надеется на дальнейшее развитие дружеских отношений с КНДР и заинтересована в приумножении уже достигнутых результатов сотрудничества. Об этом заявил в среду директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев на торжественном вечере, посвященном 80-летию со дня рождения Ким Чен Ира.

"Высоко оценивая прошлые успехи, мы с надеждой смотрим в будущее. Со своей стороны подтверждаем готовность делать все возможное для сохранения и приумножения тех результатов, которые были достигнуты, для ускорения темпов развития наших отношений во всех областях", - сказал он.

По словам Зиновьева, Россия продолжает придерживаться принципов политико-дипломатичечкого решения ядерной и других проблем Корейского полуострова, которое бы учитывало законные интересы и озабоченности всех заинтересованных сторон. "Превращение Северо-Восточной Азии в зону мира, стабильности, процветания неизменно остается для нас приоритетной задачей, - подчеркнул дипломат.

В свою очередь посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль отметил, что дальнейшее развитие традиционных дружеских отношений с Россией остается неизменной позицией партии и правительства народной республики. "Пользуясь случаем, выражаю уверенность, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами, которые являются близкими соседями и имеют глубокую историческую традицию, будут и дальше развиваться в соответствии с требованиями новой эпохи и в совместных интересах народов двух стран", - отметил посол.