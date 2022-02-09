Слуцкий назвал слова Кулебы о минских соглашениях попыткой маскировки их саботажа

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не будет выполнять минские соглашения на российских условиях - это попытка замаскировать их саботаж. Такое мнение в среду в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По мнению парламентария, Киеву необходимо выполнить "то, что там написано и подписано Украиной". "И тогда внутриукраинский конфликт в Донбассе завершится мирным путем и очень быстро", - добавил Слуцкий.

"А выдумывание некой "московской версии" соглашений - это очередная дешевая маскировка саботажа "Минска-2". Не что иное, как неловкая попытка выкрутиться после встречи [президента Франции Эмманюэля] Макрона и [президента Украины Владимира] Зеленского, где украинскому президенту пришлось "демонстрировать желание" выполнять эти самые соглашения", - резюмировал Слуцкий.

В среду на брифинге Кулеба заявил, что Украина "не будет выполнять минские соглашения на российских условиях, но это не означает, что Украина не будет выполнять минские соглашения". В то же время он заверил, что Макрон не склонял Зеленского выполнять минские соглашения "на российских условиях".