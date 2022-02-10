Лавров и Трасс обсудят проблемы европейской безопасности

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг встретится со своей британской коллегой Лиз Трасс, которая 9 февраля прибыла в Москву с двухдневным рабочим визитом. Как ожидается, центральными темами переговоров станут российские предложения по гарантиям безопасности и ситуация вокруг Украины.

Глава МИД Великобритании приехала в Россию впервые с декабря 2017 года, когда эту должность занимал нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Особенно символично, что нынешняя встреча состоится 10 февраля, когда в России отмечается День дипломатического работника: сейчас от министров как никогда требуется проявить настоящее искусство дипломатии, чтобы добиться взаимопонимания при диаметрально противоположных позициях.

Несмотря на все многочисленные проблемы в двусторонних отношениях, Россия настроена искать пути для их преодоления и рассчитывает на конструктивный разговор руководителей внешнеполитических ведомств. "Исходим из полезности содержательного диалога, тем более что речь идет о партнерах по СБ ООН и Группе двадцати", - отметили на Смоленской площади в преддверии визита Трасс.

Как сообщили накануне в МИД РФ, представители СМИ не смогут присутствовать на переговорах из-за сложной эпидемической ситуации. Эти меры предосторожности не вызывают никаких вопросов. Полторы недели назад стало известно, что Трасс сама заразилась ковидом, из-за чего не смогла сопровождать Бориса Джонсона во время его поездки на Украину.

Как сообщили в британском дипведомстве, в Москве Трасс также планирует посетить МГУ, где будет присутствовать "на занятиях по физике и математике, которые способствуют формированию нового поколения лидеров в области науки", что служит "общим интересам России и Великобритании".

Дипломатия против истерии

В последнее время Запад всеми способами нагнетает истерию вокруг Украины, приписывая России планы по вторжению в эту страну. Британия играет ведущую роль в этом процессе, используя миф о российской агрессии в качестве предлога для активных поставок вооружений Киеву и наращивания своего военного присутствия в Восточной Европе.

Так, британский премьер на днях сообщил, что его правительство изучает возможность отправить истребители Typhoon и военные корабли в регион, чтобы защитить союзников по НАТО. В свою очередь украинская сторона во вторник заявила, что получит от Великобритании противокорабельные ракеты. При этом Лондон нередко сам устраивает опасные провокации, как в случае с попыткой британского эсминца "Дефендер" 23 июня 2021 года проникнуть в территориальные воды РФ у побережья Крыма.

Как отметили в МИД РФ, Великобритания остается активным сторонником санкций против Москвы в западном лагере. Недавно было объявлено о внесении британским правительством в парламент документа, который предусматривает новые основания для введения санкций против российских юридических и физических лиц. "В случае реализации подобный шаг вызовет очередной виток напряженности в двусторонних отношениях. Кроме того, тем самым Великобритания подрывает собственную инвестиционную привлекательность и фактически угрожает своему крупному бизнесу, активно взаимодействующему с российскими экономическими операторами", - предупредили на этот счет в российском дипведомстве.

По словам посла России в Лондоне Андрея Келина, Британия наряду со странами Прибалтики традиционно занимает самую жесткую антироссийскую позицию в рядах Североатлантического альянса, в том числе это касается и выдвинутых Москвой предложений по гарантиям безопасности. Остается надеяться, что встреча Лаврова и Трасс позволит снизить градус напряженности и сделать шаг на пути к формированию надежных основ безопасности в Европе. Кроме этого, как отметили на Смоленской площади, британская сторона должна четко осознать, что без изменения находящейся "на грани здравого смысла" риторики Лондона по отношению к Москве продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних задач, ни в урегулировании международных проблем будет невозможно.

Будет ли разговор коротким?

В преддверии визита Трасс посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин порекомендовал главе МИД Великобритании и министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, который также собирается в Москву, отказаться от угрозы применения санкций, чтобы разговор не получился коротким.

"Я пока не вижу признаков того, чтобы Великобритания попыталась внести здесь какой-то конструктив в обсуждение тех предложений, которые мы выдвинули, касающихся гарантий безопасности. Если они будут развивать идеи в том плане, как ответить конструктивно на наши предложения, то такой разговор представляет для нас, без сомнения, интерес. А если будут нам грозить, то, в общем-то, этим можно продолжать заниматься отсюда в Twitter, - сказал дипломат, добавив, что ехать для этого в Россию необязательно.

В последние дни Трасс опубликовала на своей странице в "Твиттере" ряд резких высказываний о России. Среди прочего она говорила о "ложных заявлениях" Москвы по поводу отсутствия у РФ планов вторжения на Украину, вслед за Вашингтоном обвиняла российские власти в намерении "сфабриковать нападение" Вооруженных сил Украины в Донбассе, чтобы оправдать ответные военные шаги против Киева, а также грозила России "самыми жесткими санкциями из когда-либо применявшихся".

Лондон сопровождает диалог угрозами

Трасс в преддверии вылета в Москву сообщила, что ее основной целью на переговорах с Лавровым будет призвать РФ к дипломатическому разрешению кризиса вокруг Украины. "Великобритания привержена защите свободы и демократии на Украине. Я совершаю визит в Москву, чтобы призвать Россию искать дипломатическое решение и ясно дать понять, что еще одно российское вторжение на [территорию] суверенного государства приведет к огромным последствиям для всех причастных", - заявила она.

"России не следует сомневаться в силе нашего ответа, - подчеркнула она. - Мы говорили множество раз, что любое дальнейшее вторжение дорого обойдется, в том числе в виде скоординированного пакета санкций. У России есть выбор. Мы всячески призываем их (власти РФ) вступить в переговоры, снизить напряженность и выбрать тропу дипломатии", - подчеркнула Трасс.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства королевства, в ходе визита Трасс призовет Россию придерживаться обязательств, взятых на себя при заключении международных договоров, включая Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Будапештский меморандум и Минские соглашения. Стоит отметить, что это ровно то, что Россия сама требует от Запада и Украины.

Согласимся не соглашаться

Опрошенные ТАСС эксперты сошлись во мнении, что встреча Лаврова и Трасс не приведет к существенным прорывам и лишь отчетливее проявит фундаментальные разногласия Москвы и Лондона.

"Мне кажется, визит полезен не в части какого-то серьезного продвижения, разрешения украинского конфликта или решения общей ситуации в Европе, а в части того, чтобы попытаться призвать Великобританию более ответственно себя вести в части поддержки Украины и в европейских делах, а также использовать эту ситуацию для того, чтобы убедить Великобританию в легитимности и выполнимости российских требований по гарантиям безопасности. Но ожидать от этого визита прорывов в части реализации российских требований и российской политики по безопасности в целом и по Украине в частности, скорее, нельзя", - сказал в разговоре с корр. ТАСС замглавы Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

По его словам, ожидать каких-то значимых результатов от переговоров не стоит из-за того, что, с одной стороны, Великобритания "пытается возглавить антироссийский фронт в Европе вместе с Польшей и странами Балтики", а с другой, эта страна не является ни лидером внутри НАТО, ни участником нормандского формата, в связи с чем она "не может соответствующим образом надавить на Киев в сторону выполнения Минских соглашений". "Таким образом, не от Великобритании зависят решения в фундаментальных, принципиальных для России вопросах, касающихся и нерасширения НАТО на Украину и на восток", - сказал собеседник агентства.

Как указал глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, сторонам важно вести диалог в нынешней острой ситуации. "Действительно, в Великобритании есть озабоченности по состоянию дел в Европе. Если почитать британскую прессу, то складывается впечатление, что вероятность крупного военного конфликта оценивается достаточно высоко. Коль скоро это так, конечно, здесь важно для Великобритании поддерживать контакты с Москвой даже с учетом того, что Британия всегда относилась к числу наиболее последовательных жестких критиков России. В любом случае диалог между РФ и Британией всегда был довольно трудным", - поделился своим мнением эксперт.

Он также указал, что у России и Британии есть и двусторонняя повестка, несмотря на сложные политические отношения. "Есть довольно значительный объем экономических отношений, есть заметное российское присутствие в Лондоне, там одна из наших самых крупных диаспор", - сказал он. "Скорее всего, будут зафиксированы важные расхождения, может быть, по фундаментальным вопросам, в мировой политике. Но диалог лучше, чем его отсутствие. Мне кажется, мы в любом случае должны приветствовать этот визит, готовность к разговору, к поиску каких-то точек соприкосновения, которые действительно существуют", - заключил аналитик.