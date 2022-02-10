Сергей Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Отечественные дипломаты во все времена были настоящими патриотами, которые защищали Родину даже, при необходимости, с оружием в руках. Об этом говорится в поздравлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова по случаю Дня дипломатического работника.

"Во все эпохи на внешнеполитической стезе трудились настоящие патриоты, которые радели за общее дело, в том числе, при необходимости, и с оружием в руках. Подвиг наших товарищей, работников Наркомата иностранных дел, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, служит для нас важнейшим нравственным ориентиром", - сказал он.

МИД РФ по праву гордится тем, что в славной летописи отечественной дипломатии немало блестящих побед и ярких, выдающихся имен, отметил Лавров. "В своей повседневной деятельности стараемся брать лучшее из сокровищницы дипломатического искусства великих предшественников, таких как А. М. Горчаков, А. А. Громыко, Е. М. Примаков и многих других", - продолжил он.

По словам министра, сложность современного мира, противоречивость тенденций развития предъявляют к дипломатам повышенные требования. "Поэтому всегда, а сегодня тем более, важно идти в ногу со временем, постоянно самосовершенствоваться, умело сочетать классические методы дипломатического искусства с новыми подходами и технологиями. В этом состоит залог эффективного решения масштабных задач, поставленных перед нами президентом", - добавил он.

"В том, насколько успешен, результативен наш труд, очень многое зависит от крепкого, надежного "тыла". Хотел бы воспользоваться этой возможностью и искренне поблагодарить ваших родных и близких, разделяющих вместе с вами все трудности и подчас самые обыкновенные бытовые неудобства нашей профессии, включая длительные загранкомандировки в странах со сложной военно-политической обстановкой и тяжелыми климатическими условиями", - подчеркнул глава российского дипведомства.