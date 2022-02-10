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Олимпиада-2022 в Пекине

Захарова заявила, что Олимпиада остается местом информационной борьбы, проводимой Западом

Официальный представитель МИД РФ указала на "избирательный подход" западных партнеров в проблематике прав человека, а также в гуманитарных вопросах, которые увязывают с Играми в тех странах, которые они "считают неправильным местом для проведения Олимпиады"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Стартовавшие 4 февраля в Пекине XXIV зимние Олимпийские игры вновь оказались в центре политической и информационной борьбы, которую проводит западное сообщество. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

На вопрос ведущей, остается ли сегодня Олимпиада местом политической и информационной борьбы, дипломат ответила утвердительно. "Конечно. Начиная от обложек журналов до Олимпиады [и заканчивая] проведением кампаний по каким-то точечным и не имеющим отношения к Олимпийским играм темам, но явно [существующим] в контексте", - отметила она.

Дипломат также указала в этой связи на "избирательный подход" западных партнеров в правочеловеческой проблематике и гуманитарных вопросах, которые увязываются ими с проведением Олимпийских игр в тех странах, которые "почему-то Соединенные Штаты и западное сообщество считают неправильным местом для проведения Олимпиады". "Каждый раз одно и то же", - заключила она.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаОлимпиада-2022 в Пекине
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