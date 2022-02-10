Мишустин отметил вклад российских дипломатов в развитие национальной экономики

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ с Днем дипломатического работника. В опубликованном в четверг на сайте кабмина поздравлении он подчеркнул их вклад в продвижение национальных интересов страны и развитие национальной экономики.

"Отечественная внешнеполитическая служба ведет активную работу по продвижению интересов России на международной арене, вносит значимый вклад в обеспечение благоприятных международных условий для поступательного развития национальной экономики и повышения благосостояния граждан нашей страны", - отметил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что в число приоритетных для министерства направлений входят углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза и реализация инициативы формирование Большого евразийского партнерства.

"На направлении экономической дипломатии важное значение имеет содействие расширению географии торгово-инвестиционных связей, стимулирование иностранных капиталовложений в российскую экономику и укрепление позиций отечественных компаний на мировых рынках, - добавил премьер. - По-прежнему востребовано упрочение многогранных связей с Русским миром, продвижение русского языка и российской культуры, активизация гуманитарных обменов".

Мишустин пожелал коллективу МИД и сотрудникам дипломатических и консульских представительств новых свершений в труде на благо страны.

Российские дипломаты по всему миру отмечают 10 февраля День дипломатического работника. В 2022 году исполняется 20 лет с момента учреждения этого профессионального праздника.