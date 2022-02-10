ВЦИОМ: доверие к выборам зависит от их конкурентности и от отношения граждан к власти

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Доверие россиян к результатам выборов зависит от того, насколько они конкурентны, а также от отношения к государственным институтам в целом. Такое мнение высказал в четверг руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров ходе мастер-класса, организованного для региональных экспертов ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

"Доверие к выборам - это функция доверия к социальным институтам вообще. Опросы люди тоже воспринимают как социальный институт. Если в целом отношение к государству улучшается, если видим перспективу и удовлетворенность жизнью, то и нам верят больше. Если негативные ожидания, то доверие к опросам падает", - сказал Федоров.

Он привел в пример выборы в Госдуму в 2016 году, когда был пик доверия к избирательному процессу. "Он был связан с 2014 годом, когда произошел взрыв энтузиазма, веры в себя. Все мы стали более оптимистично смотреть на жизнь. В 2021 году выборы прошли в очень тяжелой ситуации - экономический кризис не полностью отпустил, пандемия коронавируса, угрозы постоянно, эмоциональное истощение, усталость, непонимание перспектив в целом. На таком фоне ожидать роста доверия к выборам было бы странно", - пояснил Федоров.

Он также отметил, что конкурентность выборов укрепляет доверие граждан к ним. "Если этого не происходит, если конкурентность мнимая, если оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, если результаты дисгармонируют с ожиданиями, то доверие невелико", - сказал Федоров.

По его словам, избиратель должен иметь возможность выбора между кандидатами от власти и реальными политиками от оппозиции. "Если это правило нарушать, то доверия к выборам не будет", - подчеркнул эксперт.