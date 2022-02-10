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Кризис на Украине
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Лавров: Зеленский нужен Западу как инструмент для того, чтобы выводить РФ из равновесия

По словам главы МИД РФ, видимо, никого не интересует, "какие негативные последствия этой истерики несет украинская экономика"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский нужен Западу в качестве инструмента для того, чтобы выводить Россию из равновесия. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Видимо, нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия, и никого не интересует, что он там думает и какие негативные последствия этой истерики несет украинская экономика, украинский бюджет, как инвестиции бегут из Украины из-за этих всхлипываний и причитаний, когда эвакуируются сотрудники посольств, когда граждане англосаксонских стран призываются к тому, чтобы поскорее с Украины уехать", - подчеркнул он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Российская сторона неоднократно отвергала такие обвинения.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаВеликобританияРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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