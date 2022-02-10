Лавров: Зеленский нужен Западу как инструмент для того, чтобы выводить РФ из равновесия

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский нужен Западу в качестве инструмента для того, чтобы выводить Россию из равновесия. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Видимо, нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия, и никого не интересует, что он там думает и какие негативные последствия этой истерики несет украинская экономика, украинский бюджет, как инвестиции бегут из Украины из-за этих всхлипываний и причитаний, когда эвакуируются сотрудники посольств, когда граждане англосаксонских стран призываются к тому, чтобы поскорее с Украины уехать", - подчеркнул он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Российская сторона неоднократно отвергала такие обвинения.