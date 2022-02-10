Вологодские власти прокомментировали слова замгубернатора Глазкова о сталинских репрессиях

ВОЛОГДА, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство Вологодской области назвало выдернутым из контекста заявление заместителя губернатора Михаила Глазкова о сталинских репрессиях. Об этом сообщили в правительстве области.

Ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ появились сообщения о том, что на заседании межведомственной комиссии Глазков критично высказался об одном из приоритетных инвестиционных проектов, якобы с одобрением вспомнив жесткую политику Иосифа Сталина.

"Данное заявление выдернуто из контекста совещания. Заместитель губернатора области Михаил Глазков в ходе заседания по вопросам декриминализации лесного комплекса подверг жесткой критике реализацию одного из проектов. Обвинение чиновника в одобрении репрессий некорректны", - заявили в правительстве области.

Глазков на своей странице социальной сети "ВКонтакте" признал, что "не стоило касаться болезненной темы сталинизма на рабочем совещании". "Для того, чтобы не было возврата к сталинским или любым другим репрессиям, нужно последовательно и системно наводить порядок и повышать ответственность в каждой сфере, в том числе и лесной, особенно при ведении бизнеса с широчайшими преференциями и льготами. Тема сталинизма сложная, болезненная для общества, согласен, не стоило ее касаться на рабочем совещании. Правда, контекст-то очевидный - получил льготный ресурс, выполняй взятые обязательства, строй современный завод, выпускай высокомаржинальную продукцию, создавай рабочие места, плати достойную "белую" зарплату, перечисляй налоги и умножай прибыль. Вместо комплекса всего этого - только последнее действо и результат", - написал Глазков в комментариях к своему посту.

По его словам, жесткое высказывание прозвучало 4 февраля на заседании межведомственной комиссии по вопросам декриминализации лесного комплекса, где рассматривали инвестпроект ООО "Бабушкинский союз предпринимателей", который должен был завершиться еще в 2017 году.

"На мой взгляд, цели и задачи проекта не достигнуты. Предприятие заготовило за 10 лет более 1,1 млн кубических метров древесины по ценам 2020 года на сумму более 4,5 млрд рублей, инвестировав в проект не более 370 млн рублей. Современное высокотехнологичное производство не создано. Подверг жесткой критике руководителя проекта. Являюсь сторонником дисциплины, порядка и ответственности в лесной сфере! Обвинения в желании возврата к сталинским временам некорректны, есть желание, и устойчивое, организовать эффективное производство с видимым результатом. Лес - общее богатство народа, и оно должно работать на всех: на работников, на честный умелый бизнес, на бюджет", - написал замгубернатора.