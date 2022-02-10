Лавров назвал опасной игрой попытки НАТО повлиять на Индо-Тихоокеанский регион

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс должен нести ответственность за обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, являются опасной игрой. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Я сегодня упоминал о том, что Йенс Столтенберг уже многократного заявлял, что НАТО должна нести особую ответственность за обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности в Южно-Китайском море. Если НАТО назначит себе еще и эту линию обороны, вы тоже будете настаивать на том, что это право всех стран двигаться туда, куда захочет НАТО? Это опасная игра", - сказал он.

"Вот эти все заклинания про оборонительный характер Североатлантического альянса, мы их слышим, несмотря на то, что многократно предъявляли нашим натовским коллегам информацию о том, как они бомбили Югославию, Ирак на основе повода, который потом [бывший премьер-министр Великобритании] Тони Блэр назвал ошибкой и в общем-то фейком", - добавил глава МИД РФ.