СВР располагала сведениями о подготовке январских событий в Казахстане

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Служба внешней разведки России (СВР) располагала сведениями о подготовке событий в Казхастане в начале января. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в опубликованном в четверг интервью газете "Московский комсомолец" .

"Конечно, были, - сказал он, отвечая на вопрос, были ли у разведки сведения о подготовке событий в Казахстане. - Прежде всего о том, что в государства Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд ИГИЛ [прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"] и других террористических группировок. Это не было секретом ни для нас, ни для спецслужб этих государств".

"Известно было и о том, под чьим патронажем проходило такое перемещение, - указал глава СВР. - Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, входящих в ОДКБ".

По словам Нарышкина, события в Казахстане наглядно показали, как деструктивные политические силы могут очень оперативно и спланированно использовать мирные поначалу протестные акции с экономическими лозунгами для попыток совершить разного рода цветные революции. "Эти силы не побрезгуют воспользоваться и боевиками всех мастей, - подчеркнул он. - Руководство ими осуществляется по стандартным схемам раскачивания внутриполитической ситуации, наглядно продемонстрированным на Украине в 2014 году".