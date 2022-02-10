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Нарышкин заявил, что Запад не осознал опасность роста недоверия между странами

По словам директора СВР, партнерское взаимодействие спецслужб разных стран не в состоянии стать определяющим фактором улучшения доверия в мире, но может этому способствовать

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Запад пока не осознал угрозу роста недоверия между государствами. Об этом в интервью газете "Московский комсомолец" заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Пока западный мир, к сожалению, не осознал до конца, насколько опасна для существования человечества угроза роста недоверия между государствами, ломка основ общей взаимной безопасности стран", - сказал он.

"Безусловно, партнерское взаимодействие разведок и спецслужб разных стран не в состоянии стать определяющим фактором улучшения взаимопонимания и доверия в мире, но наверняка может эффективно этому способствовать", - добавил директор СВР.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
Молния
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