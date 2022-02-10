Нарышкин заявил, что "Талибану" придется делом доказывать свою позитивную трансформацию

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Пришедшему к власти в Афганистане движению "Талибан" (запрещено в РФ) придется на деле доказывать свою позитивную трансформацию. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в опубликованном в четверг интервью газете "Московский комсомолец".

"Движение "Талибан" после 15-летнего перерыва снова у власти. Талибы не скрывают, что будут строить исламское государство на основе шариата. Декларируют, что будут применять в чем-то более цивилизованные, терпимые подходы к иноверцам, приверженцам светского образа жизни, бороться с производством наркотиков, не поддерживать радикальные и террористические группировки типа ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС). Соседи Афганистана, Россия, Китай, Иран, Турция, занимают наблюдательную позицию. Талибам делом придется доказывать свою позитивную трансформацию", - сказал директор СВР.

Кроме того, Нарышкин обратил внимание на то, что уход американских войск из Афганистана сами американцы и их союзники признали позорным, паническим бегством. По его словам, американские войска и военные контингенты союзной коалиции за 20 лет пребывания в стране не смогли достичь практически ни одной цели, ради которой вводились войска. "Исламские радикалы вольготно чувствуют себя в этой стране. Афганистан продолжает обеспечивать более 90% производства героина в мире. В 2020-2021 годы через страну просочились, а где-то были выведены под патронажем хозяев, и осели в афганской глубинке и соседних странах тысячи недобитых боевиков из Сирии и Ирака", - добавил он.

Вместе с тем директор СВР указал, что присутствие войск коалиции в течение 2000-2020 годов, несомненно, купировало некоторые угрозы со стороны территории Афганистана и "дало некоторую передышку России и среднеазиатским странам постсоветского пространства".

"Сейчас трудно уверенно предсказать, какие еще угрозы для России могут принести кардинальные изменения в ключевой стране региона", - добавил Нарышкин.