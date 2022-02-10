В РВИО заявили, что Румыния вкладывает "огромные средства" в Молдавию для ее захвата

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Румыния взяла четкий курс на "захват" и присоединение Молдавии к своей территории, в это вкладываются "огромные средства", как и в формирование России в "образе врага" для молдаван. Такое мнение высказал в четверг научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Мягков выступил на пресс-конференции, приуроченной к 75-й годовщине подписания Парижских мирных договоров между странами-победительницами во Второй мировой войне и бывшими союзниками фашистской Германии в Европе - Болгарией, Венгрией, Италией, Румынией и Финляндией. Подписанные соглашения закрепляли послевоенные границы этих стран.

"Сегодня в Румынии четко взяли курс на то, чтобы захватить Молдавию и присоединить ее к своей территории. Мы видим, [что] вкладываются огромные средства и в образование в Молдавии, в Молдавии теперь румынский язык, в Молдавии теперь румынские учителя, в Молдавии пишут исторические учебники румыны - от этого никуда не уйдешь. То есть четко это пишется румынской стороной, где относятся к Советскому Союзу как к оккупанту, а к современной наследнице СССР - России - [относятся] тоже как к агрессору", - сказал Мягков.

По его мнению, этот и другие происходящие в странах бывшего социалистического лагеря процессы направлены на то, чтобы "окружить Россию новым санитарным кордоном и чтобы этот кордон постоянно расширялся". "Историческая политика, проводимая в этих странах, ведет к угрозе безопасности современной России", - считает эксперт.