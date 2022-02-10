РФ поддержит Казахстан по всем направлениям развития, намеченным властями страны

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия поддержит Казахстан по всем направлениям развития, которые наметило руководство этой страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

"Сегодня президент Казахстана проинформировал о тех больших планах по изменению экономической жизни в стране, по изменению регулирования отношений в обществе в целом. Это сложная, большая, если не сказать огромная задача. Хочу еще раз подчеркнуть, что президент Казахстана вправе рассчитывать на поддержку России по всем тем направлениям, которые он наметил для развития страны. Так оно и будет", - заявил Путин.

Он еще раз поблагодарил Токаева за его визит. "Понимаю, что было не просто выбрать время для такого посещения России, поскольку много дел дома, это понятно. Но имея в виду уровень, характер, качество и объем наших отношений, все-таки мне представляется, что этот визит был востребованным", - отметил российский лидер.