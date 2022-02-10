Замглавы МИД РФ обсудил с представителем МИД Франции ситуацию в Ливии, Сирии и Ливане

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Франции Анн Геган в четверг обсудили урегулирование ситуации в Ливии, Сирии и Ливане, а также проблематику палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие обстановки в Ливии, Сирии, Ливане, а также в зоне палестино-израильского конфликта. При этом с российской стороны отмечалась необходимость активизации коллективных усилий по поиску и продвижению политико-дипломатических решений стоящих перед государствами региона проблем на основе национального консенсуса и при соблюдении фундаментальных норм международного права", - отметили в дипведомстве.

На Смоленской площади добавили, что по итогам встречи был подтвержден настрой Москвы и Парижа на продолжение российско-французских консультаций по ближневосточной проблематике в интересах укрепления мира и стабильности на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки.