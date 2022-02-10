Захарова: РФ выступает против превращения Сирии в арену противоборства третьих стран

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия глубоко озабочена продолжающимися ударами Израиля по целям на территории Сирии, это может быть чревато резкой эскалацией обстановки. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Продолжающиеся удары Израиля по целям на сирийской территории вызывают глубокую озабоченность. Они являются грубым нарушением суверенитета Сирийской Арабской Республики и способны спровоцировать резкую эскалацию обстановки. Кроме того, такие действия создают серьезные риски для международного гражданского авиасообщения", - отметила дипломат.

Захарова также подчеркнула, что Россия "последовательно и решительно выступает против превращения Сирии в арену вооруженного противоборства третьих стран". "Вновь настоятельно призываем израильскую сторону воздерживаться от подобных силовых акций", - добавила она.