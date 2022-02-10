Захарова: полемика с США нередко разворачивается из-за некомпетентности их представителей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вынужденная полемика с Вашингтоном нередко разворачивается из-за некомпетентности представителей американской стороны по ряду вопросов международной повестки. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР).

В ответ на просьбу ведущего оценить, как изменилась за последние годы выучка представителей западной дипломатии, когда член Конгресса США Марджори Тейлор Грин сравнивает местную полицию с "гаспачо" вместо гестапо, а глава МИД Британии Лиз Трасс затрудняется с определением, чей суверенитет распространяется на Воронежскую и Ростовскую области, Захарова не стала "говорить о конкретных примерах".

Как отметила дипломат, это "та самая негативная часть демократического процесса", когда на волне "популизма раскручиваются темы, которые легче всего раскрутить в том числе на основе фейков, дезинформации" или когда в профильные ведомства приходят люди, никогда не занимавшиеся "вопросами соответствующей международной повестки", и не имеют опыта в профессии. "К сожалению, западная демократия теперь уже регулярно сталкивается и с такими вещами, - продолжила она. - И наша вынужденная полемика с американскими коллегами как раз вокруг всего подобного и разворачивается, потому что те нелепые заявления, которые делаются [в США], делаются в том числе от бесконечных ошибок, незнания ни современной ситуации, ни истории".

Захарова обратила внимание западных коллег, что отстаивание интересов России и ее истории для российской стороны - не пустой звук, это не присущие Западу предвыборные лозунги, которые "раздаются, как обещания, направо и налево" в конъюнктуре момента и из желания набрать побольше голосов. "За нашими современными подходами стоят знание, профессионализм, умение анализировать факты, не придумывая новые, - подчеркнула она. - Без прошлого нет настоящего, без анализа и прошлого, и настоящего не может быть подходов к будущему. Невозможно разобраться в ситуации на Украине, вокруг Украины без понимания истории этого государства и современного состояния этого конфликта. Поэтому на одних лозунгах, с которыми и в Москву приезжают наши западные партнеры, и из своих столиц апеллируют к миру, далеко не уедешь".

В этой связи Захарова указала на значимость работы дипведомства по профилактике дезинформации и борьбы с фейками, которые производятся от непрофессионализма некоторых западных партнеров. "У нас есть и рубрика "антифейк", у нас есть и медиамероприятия, и огромное количество справочных материалов, которые мы публикуем. Сейчас мы сделаем подборку с примерами такой дезинформации, которая вбрасывалась через западные ресурсы по Украине в последнее время", - заключила она.