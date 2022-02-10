"Соседи от бога". Путин и Токаев договорились углублять связи России и Казахстана

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева в том, что Москва будет делать все для поддержки усилий казахстанского президента по нормализации жизни в стране после январских событий. На состоявшихся в четверг в российской столице переговорах стороны обсудили все аспекты российско-казахстанского сотрудничества.

Для Путина и Токаева состоявшиеся в четверг переговоры - первая личная встреча после январских событий в Казахстане, когда стране прошли акции протеста, переросшие в массовые беспорядки и погромы. Тогда в республику по просьбе президента Казахстана временно вводились миротворческие силы ОДКБ. Главы государств во время этих событий несколько раз общались по телефону и участвовали по видеосвязи в саммите организации.

Переговоры с казахстанским коллегой стали четвертой встречей Путина с зарубежными гостями за последние десять дней. И если с президентами Франции и Аргентины Эмманюэлем Макроном и Альберто Фернандесом, а также премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном глава российского государства общался на почтительном расстоянии, то с президентом Казахстана встреча проходила в традиционном формате - с рукопожатием и без соблюдения большой дистанции.

По окончании переговоров Путин отметил, что его коллеге было сложно выбрать время для поездки в Москву, "поскольку много дел дома". Он назвал "огромными" задачи, которые Токаеву предстоит решать по всем направлениям развития Казахстана, в том числе "по изменению экономической жизни в стране, по изменению регулирования отношений в обществе в целом".

По мнению главы российского государства, в январе Казахстан столкнулся с террористической агрессией при поддержке деструктивных сил внутри страны и извне, которые стали "беспрецедентным вызовом суверенитету, целостности и стабильности". Благодаря твердой позиции Токаева и решительной поддержке России и других стран ОДКБ удалось в самый короткий срок взять ситуацию под контроль, восстановить закон, порядок, вернуть на казахстанскую землю мир и спокойствие. Кроме того, "ОДКБ убедительно продемонстрировала способность эффективно реагировать на возникающие угрозы, оперативно задействовать миротворческие силы для защиты безопасности и интересов государств-участников", уверен Путин.

Приглашение на ПМЭФ

Президент РФ пригласил главу Казахстана стать одним из главных гостей Петербургского международного экономического форума, который пройдет в июне, отметив, что в России "всегда ждут на форум в Санкт-Петербург солидную делегацию казахстанских политиков, бизнесменов и общественных деятелей".

По итогам нынешних переговоров лидеров двух стран были подписаны документы в сфере образования, транспорта, цифровизации, космоса и подготовки специалистов в атомной энергетике, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Токаев поблагодарил Путина за поддержку, отметив, что Россия и Казахстан добьются желаемых результатов на пути стратегического взаимодействия, так как являются "соседями от бога", имеющими самую протяженную сухопутную границу в мире. Президент Казахстана также выразил удовлетворение достигнутыми договоренностями по нескольким направлениям двустороннего сотрудничества.

Тема Украины

На пресс-конференции Путина и Токаева российского лидера попросили прокомментировать реакцию президента Украины Владимира Зеленского на сказанные президентом РФ после встречи с Макроном слова про Украину и минские соглашения: "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица". Президент РФ ответил, что эти слова касались только того, что договоренности нужно выполнять, но "личного измерения" не имели.

Российский лидер подчеркнул, что заключенные фундаментальные межгосударственные договоры, тем более касающиеся безопасности, нужно выполнять, а не рассуждать о том, что в этих документах нравится, а что нет.